В бухте Севастополя стоит российский большой десантный корабль с признаками повреждений

У причала в Сухарной бухте, являющейся частью большой Севастопольской бухты, заметили 2 больших десантных корабля Черноморского флота России.

По данным журналистов, один из кораблей имеет видимые признаки повреждений – большие пятна красного цвета на левом борту.

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Такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед окрашиванием серой краской.

После начала масштабного вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Кроме больших десантных кораблей, у причала в Сухарной бухте стоит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. В Черноморском флоте России 4 таких корабля.

24 марта Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в оккупированном Бердянске уничтожили крупный десантный корабль России "Саратов", а крупные десантные корабли РФ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

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Добавим, что российские оккупанты продолжают держать напряжение в северо-западной части Черного моря. Однако украинские Силы обороны эффективно противодействуют врагу. Напряжение в Черном море сохраняется из-за присутствия российской корабельной группировки, угрозы высадки десанта, а также проведения разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа.

ВСУ уничтожили военное судно возле Змеиного

Российская армия понесла новые потери у острова Змеиный. Там наши военные поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".

О новых достижениях Вооруженных сил Украины стало известно 7 мая. Технику оккупантов сбили благодаря ударным беспилотникам Bayraktar TB2.

Кстати, в Минобороны назвали остров Змеиный "точкой невозвращения рашиста".

К слову, 13 апреля появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" – это судно атаковало остров Змеиный. Крейсер загорелся в результате удара украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Впоследствии в сети показали, как пылал и тонул крейсер "Москва".

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