За даними журналістів, один з кораблів має видимі ознаки пошкоджень – великі плями червоного кольору на лівому борту.

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Такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою.

Зверніть увагу! Після початку масштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Крім великих десантних кораблів, біля причалу в Сухарній бухті стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. У Чорноморському флоті Росії 4 такі кораблі.

24 березня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що в окупованому Бердянську знищили великий десантний корабель Росії "Саратов", а великі десантні кораблі РФ "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" зазнали пошкоджень.

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Додамо, що російські окупанти продовжують тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря. Однак українські Сили оборони ефективно протидіють ворогу. Напруга у Чорному морі зберігається через присутність російського корабельного угруповання, загрозу висадки десанту, а також проведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів, зокрема й ударного типу.

ЗСУ знищили військове судно біля Зміїного

Російська армія зазнала нових втрат біля острова Зміїний. Там наші військові уразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор".

Про нові досягнення Збройних Сил України стало відомо 7 травня. Техніку окупантів збили завдяки ударним безпілотникам Bayraktar TB2.

До речі, у Міноборони назвали острів Зміїний "точкою неповернення рашиста".

До слова, 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний. Крейсер загорівся внаслідок удару української протикорабельної ракети "Нептун". Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".

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