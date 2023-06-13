Между воздушными тревогами: в центре Харькова школьники станцевали вальс

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, в Харькове школьники продолжают обучение. Выпускники 51 школы станцевали вальс в центре города, который посвятили своим одноклассникам.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, до полномасштабного вторжения танец выпускника являлся традицией каждого выпускного класса.

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Вальс для сверстников, потерявших школу

Из-за войны многие школьники, в том числе из 51 школы, были вынуждены покинуть родной город и продолжить обучение в других регионах Украины и за рубежом. Больше года они не могут увидеть своих учителей, своих одноклассников и свою школу. Оставшиеся в городе дети посвятили им танец.

"Дети танцевали вальс в период между двумя воздушными тревогами. Первый раз россияне обстреляли село Циркуны, что в 5 километрах от города, а во второй раз – это была масштабная тревога, охватившая всю Украину", – сообщила Черненко.

Она также добавила, что свое выступление дети посвятили всем школьникам, учебные заведения которых пострадали от российского террора. Здание 51 школы не пострадало, но на окнах и стенах остались следы от обломков российских ракет и бомб.

Учиться приходилось в темноте

К сожалению, через войну дети в Харькове вынуждены были учиться в бомбоубежищах и читать при свечах, во время отключений света и ракетного террора со стороны России.

"Самым тяжелым периодом было отключение света, когда не было возможности зайти даже в интернет что-то почитать. Хорошо, что были учебники за прошлые годы, но приходилось читать почти в темноте. Надеюсь, мы отстроим страну и сделаем ее лучше, чем она была до войны", – рассказал выпускник школы №51 Никита Яковенко.

Его одноклассник Владимир поблагодарил украинских защитников за то, что у них была возможность станцевать вальс на центральной площади в Харькове.

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