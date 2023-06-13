Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, до повномасштабного вторгнення танець випускника був традицією кожного випускного класу.

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Вальс для однолітків, які втратили школу

Через війну багато школярів, зокрема й з 51 школи, були вимушені покинути рідне місто та продовжити навчання в інших регіонах України та за кордоном. Понад рік вони не можуть побачити своїх вчителів, своїх однокласників та свою школу. Діти, які залишились у місті, присвятили їм танець.

"Діти танцювали вальс у період між двома повітряними тривогами. Першого разу росіяни обстріляли село Циркуни, що за 5 кілометрів від міста, а вдруге – це була масштабна тривога, яка охопила всю Україну", – повідомила Черненко.

Вона також додала, що свій виступ діти присвятили усім школярам, чиї навчальні заклади постраждали від російського терору. Будівля 51 школи не постраждала, але на вікнах та стінах залишились сліди від уламків російських ракет і бомб.

Вчитись доводилось у темноті

На жаль, через війну діти у Харкові змушені були вчитись у бомбосховищах і читати при свічках, під час відключень світла та ракетного терору збоку Росії.

"Найважчим періодом було відключення світла, коли не було змоги зайти навіть в інтернет щось почитати. Добре, що були підручники за минулі роки, але доводилось читати майже в темноті. Сподіваюсь ми відбудуємо країну і зробимо її кращою ніж вона була до війни", – розповів випускник школи №51 Микита Яковенко.

Його однокласник Володимир висловив вдячність українським захисникам за те, що у них була можливість станцювати вальс на центральній площі у Харкові.

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