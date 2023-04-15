В центре Санкт-Петербурга подняли украинское знамя: интересное видео
В центре Санкт-Петербурга 14 апреля был поднят украинский флаг. Он развевается возле Таврического дворца.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ. 24 Канал. У сети даже появилось соответствующее видео.
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В Санкт-Петербурге подняли флаг Украины
Возле Таврического дворца вместе с флагами других стран СНГ 14 апреля подняли флаг Украины. Там открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.
С 2014 года Украина отказалась в ней участвовать. Тогда председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко заявляла, что официального заявления от Украины о выходе не поступало.
Поэтому флаг нашей страны и закрепленные за ней помещения по-прежнему почему-то остаются в Таврическом дворце.
Смотрите видео с места происшествия
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В Москве боятся терактов
Пока в Санкт-Петербурге поднимают украинский флаг, в Москве решили отменить традиционный парад по случаю 1 мая из-за "высокой" террористической угрозы.
Об этом сообщил вице-президент федерации профсоюзов государства-агрессорки Александр Шершуков.
Парадов и демонстраций в столице не будет, но торжественный митинг запланирован,
– заявил он.
Шершуков объяснил это решение тем, что "уровень террористической опасности высок даже в регионах, отдаленных от мест проведения "специальной военной операции". Россияне до сих пор боятся слова "война" и говорят, что отправляют своих воинов гибнуть в СВО".