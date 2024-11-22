В части Киева авария вывела из строя систему оповещения о воздушной тревоге

Вечером 22 ноября стало известно, что в нескольких районах не будут работать сирены. Это произошло из-за аварии. Людей будут оповещать через громкоговорители.

Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на КГВА. Напомним, у нас есть материал о том, в каких четырех случаях тревогу объявляют по всей стране.

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Почему в Киеве не будут работать сирены

По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева. Для обеспечения информирования граждан подразделения нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение населения с помощью громкоговорителей согласно совместно разработанному плану,

– говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что это касается только определенных частей Святошинского района. По его словам, в других районах города система оповещения работает в штатном режиме.

В то же время в КГГА написали о трех районах, где сирены не будут звучать.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", – проинформировали там.

Ориентировочным временем восстановления системы назвали 25 ноября.



