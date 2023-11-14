В части областей звучала тревога: в Кропивницком слышали взрыв – сбили ракету
Российские оккупанты снова активизировались, в результате чего в части областей раздалась тревога. Впоследствии стало известно, что ракеты летят на Кропивницкий. Местные слышали взрыв.
Во вторник утром, 14 ноября, около 09:40 в Кировоградской области слышали сигнал об опасности. Впоследствии в 10:18 в ОВА сообщили, что украинская ПВО сбила ракету.
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Ракетная опасность для Юга и Востока
Собственно, уведомления об угрозе обстрела со стороны оккупантов слышали по состоянию на то время (09:40) жители таких областей:
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская.
В 09:41 в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для Кировоградщины. Через минуту констатировали, что воздушная цель в районе Кривого Рога и движется в направлении Кропивницкого.
Воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения,
– отметили в Воздушных силах.
О взрыве стало известно от СМИ в 09:48. В Вооруженных Силах призывали оставаться людей в укрытиях и позаботиться о собственной безопасности.
Друзья, прошу не паниковать и ничего не публиковать в сетях,
– призвал председатель ОВА Андрей Райкович.
Обратите внимание! Отбои в Николаевской и Херсонской областях прозвучали около 09:50, а в Кировоградской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской – около 10:00.
Беспокойная ночь накануне
- В ночь на 14 ноября российские оккупанты запускали дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. В Воздушных силах информировали, что были сбиты 7 из 9 беспилотников.
- Также враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" и управляемую авиационную ракету Х-35.
- В частности, взрывы слышали в Хмельницкой области – там работала противовоздушная оборона. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
- Неспокойно было и на Харьковщине – Изюмский район атаковали 6 дронов захватчиков. Четыре беспилотных летательных аппарата удалось сбить. В то же время зафиксировано попадание.