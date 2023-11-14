В части областей звучала тревога: в Кропивницком слышали взрыв – сбили ракету

Российские оккупанты снова активизировались, в результате чего в части областей раздалась тревога. Впоследствии стало известно, что ракеты летят на Кропивницкий. Местные слышали взрыв.

Во вторник утром, 14 ноября, около 09:40 в Кировоградской области слышали сигнал об опасности. Впоследствии в 10:18 в ОВА сообщили, что украинская ПВО сбила ракету.

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Ракетная опасность для Юга и Востока

Собственно, уведомления об угрозе обстрела со стороны оккупантов слышали по состоянию на то время (09:40) жители таких областей:

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская.

В 09:41 в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для Кировоградщины. Через минуту констатировали, что воздушная цель в районе Кривого Рога и движется в направлении Кропивницкого.

Воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения,

– отметили в Воздушных силах.

О взрыве стало известно от СМИ в 09:48. В Вооруженных Силах призывали оставаться людей в укрытиях и позаботиться о собственной безопасности.

Друзья, прошу не паниковать и ничего не публиковать в сетях,

– призвал председатель ОВА Андрей Райкович.

Обратите внимание! Отбои в Николаевской и Херсонской областях прозвучали около 09:50, а в Кировоградской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской – около 10:00.

Беспокойная ночь накануне