В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
Российские оккупанты в очередной раз терроризировали население Украины. Так, во вторник, 16 июля, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину! В Воздушных силах предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины. В Киевской области и части областей объявлена тревога.
Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину!
В Воздушных силах предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины.
В Киевской области и части областей объявлена тревога.