В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

16 июля 2024, 12:00
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Российские оккупанты в очередной раз терроризировали население Украины. Так, во вторник, 16 июля, в ряде регионов страны была объявлена ​​воздушная тревога.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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12:19, 16 июля

Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину!

12:01, 16 июля

Тревога дошла до Киева


Где объявили тревогу / Скриншот 24 Канала

11:58, 16 июля

В Воздушных силах предупредили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины.

11:57, 16 июля

В Киевской области и части областей объявлена тревога.

Автор: Ірина Марціяш