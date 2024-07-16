В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

Российские оккупанты в очередной раз терроризировали население Украины. Так, во вторник, 16 июля, в ряде регионов страны была объявлена ​​воздушная тревога.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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