В Чехии 20 человек пострадали от удара молнии во время празднования Дня защиты детей
Источник:Novinky
В чешском городе Либерце во время празднования Дня защиты детей в дерево попала молния. В результате удара пострадали 20 человек.
Мероприятие началось после обеда в замковом парке во Вратиславице. Там были запланированы традиционные детские развлечения и концерт.
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Молния попала в двадцатиметровый дуб
На мероприятие ко Дню защиты детей пришли несколько сотен человек, часть которых из-за дождя впоследствии ушла, а остальные – спрятались под деревом, в которое около 15:30 попала молния.
Свидетели инцидента рассказали о сильном ударе и о том, что люди под деревом начали падать на землю после удара.
Молния, гром, мы видели, как люди падали. Она ударила в дерево, под которым было много людей. Это было не очень красивое зрелище,
– описал в эфире чешского телевидения один из участников события.
На месте возникла паника. Само дерево – дуб высотой около двадцати метров, – без беды перенесло удар молнии. Очевидцы утверждают, что на людей, которые находились под ним, не упало ни одной ветки.
Вскоре после инцидента на месте почти никого не осталось: киоски закрылись, а впоследствии начался демонтаж сцены.
От удара молнии пострадали 20 человек
После удара молнии спасатели зафиксировали 20 пострадавших. 17 из них, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 16 лет, попали в больницу в Либереце, 2 – в соседний город Яблонцы-над-Нисой, а еще 1 человека вертолетом доставили в пражскую больницу в Мотоле.
Нескольких людей пришлось реанимировать медикам на месте. У людей зафиксировали преимущественно аритмию сердца, легкие ожоги и неврологические травмы, связанных с временной недостаточной подвижностью конечностей. Некоторые находятся в больнице преимущественно на обсервации.
В Пуэрто-Рико от удара молнии пострадали трое детей
- На днях в Пуэрто-Рико молния попала в отдыхающих на пляже. Люди находились на побережье во время грозы.
- В трех детей, которые находились на пляже, вдруг ударила молния. Всех их госпитализировали. Состояние детей стабильное, но один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
- Момент удара молнии попал на камеры людей, которые были тогда на пляже. На видео видно вспышку, после чего дети потеряли сознание.