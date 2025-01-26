В Черкасской области прогремел взрыв
Вблизи Черкасс около 23:40 слышали звук взрыва. В части области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также Оккупанты начали атаку "Шахедами" с разных направлений: где существует опасность
Что известно о громких звуках вблизи Черкасс
Поздно вечером во время воздушной тревоги недалеко от Черкасс жители могли слышать звуки взрывов. Российские войска запустили "Шахед" в область с южного направления.
Официальных комментариев по поводу взрыва нет. О последствиях не сообщается.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области.
Стоит отметить! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Атака вражеских "Шахедов" продолжается. Угроза существует для всех восточных областей, части Центра Украины, а также для Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Ранее о громких взрывах во время вражеской атаки сообщали в Днепре.