В Черніговской области поезд переехал автомобиль: погибли три человека, среди них ребенок

В Черниговской области 12 июля произошла ужасная катастрофа. Один из пригородных поездов столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли три пассажира, среди которых был один ребенок.

В Укрзализныце отметили, что эта авария произошла из-за вины водителя. Там подчеркнули, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения.

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Поезд столкнулся с автомобилем в Черниговской области

В Укрзализныце рассказали, что эта авария произошла на перегоне Муравейка – Бориса Олейника в Черниговской области. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин.

Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд,

– сказали в организации.



В Черниговской области произошла трагическая авария с поездом / Фото Укрзализныци

Там также отметили, что в результате инцидента смертельно травмировало мужчину, женщину и ребенка, находившихся в автомобиле на момент аварии. Еще одного ребенка, который был в машине, забрала скорая.

"Световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно. На месте работает полиция, возможны задержки поездов этого направления", – сказали в Укрзализныце.

В заключение представители Укрзализныци призвали не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды. Ведь спешка и невнимательность на путях могут стоить жизни детей и целых семей.

Ранее подобная авария случалась в аннексированном Крыму