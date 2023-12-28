В Черном море на вражеской мине подорвалось судно под иностранным флагом
Источник:Силы обороны Юга
Силы обороны констатируют, что в Черном море подорвалось на вражеской мине гражданское судно под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из портов, что расположенный на Дунае.
Об этом стало известно в четверг, 28 декабря. В Вооруженных Силах отмечают, что корабль потерял ход и управление, а на верхней палубе вспыхнул пожар.
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Панамский балкер подорвался на мине России
Чтобы избежать затопления судна, его капитан зафиксировал на мели. В то же время, катера Морской охраны и поисково-спасательной службы выехали, чтобы немедленно оказать помощь экипажу, доставили медиков на борт.
Во время осмотра судна и общения с капитаном были обнаружены два моряка, которые были ранены,
– пишут в Силах обороны Юга.
Известно, что одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, второго – доставили на дообследование в ближайшую больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
Впоследствии руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущий рассказал, что получил ранения капитан судна и матрос – гражданин Египта, который ориентировочно по состоянию на 11 часов 28 декабря находится в городе Измаил в больнице с контузией и повреждениями правого бедра.Обратите внимание! Силы обороны Юга отмечают, что вопрос разминирования моря остается актуальным, но возможен он при поддержке международных партнеров. Часто и погода вызывает трудности в этом деле, однако работа продолжается вопреки всем плохим обстоятельствам.
Вместе с тем к судну под флагом Панамы, что подорвалось на российской мине, направляли буксиры для снятия балкера с мели и доставки его в порт.
Разминирование моря: важные новости
- Спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук сообщал недавно: Украина не сможет ввести в акваторию Черного моря свои военные корабли, необходимые для разминирования. По сути, соответствующие суда не пропускает Турция, объясняя это конвенцией Монтре – то есть тем, что наше государство ведет войну.
- Также эксперт Sonata Андрей Рыженко констатировал, что Россия намеренно заминирует Черное море. К тому же выбрасывает именно дрейфующие мины, модифицированные из малых морских якорных мин. Они содержат от 20 до 30 килограммов взрывчатки – для малого корабля это может быть фатальным количеством.
- Но есть и хорошие новости: определенные страны Североатлантического альянса преследуют цель совместно начать разминирование Черного моря от российских мин. Речь идет именно о Турции, Румынии и Болгарии, которые имеют выход в акваторию и хотят заключить соответствующее соглашение уже в ближайшей перспективе.