В Черном море на вражеской мине подорвалось судно под иностранным флагом

Силы обороны констатируют, что в Черном море подорвалось на вражеской мине гражданское судно под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из портов, что расположенный на Дунае.

Об этом стало известно в четверг, 28 декабря. В Вооруженных Силах отмечают, что корабль потерял ход и управление, а на верхней палубе вспыхнул пожар.

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Панамский балкер подорвался на мине России

Чтобы избежать затопления судна, его капитан зафиксировал на мели. В то же время, катера Морской охраны и поисково-спасательной службы выехали, чтобы немедленно оказать помощь экипажу, доставили медиков на борт.

Во время осмотра судна и общения с капитаном были обнаружены два моряка, которые были ранены,

– пишут в Силах обороны Юга.

Известно, что одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, второго – доставили на дообследование в ближайшую больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Впоследствии руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущий рассказал, что получил ранения капитан судна и матрос – гражданин Египта, который ориентировочно по состоянию на 11 часов 28 декабря находится в городе Измаил в больнице с контузией и повреждениями правого бедра.

Силы обороны Юга отмечают, что вопрос разминирования моря остается актуальным, но возможен он при поддержке международных партнеров. Часто и погода вызывает трудности в этом деле, однако работа продолжается вопреки всем плохим обстоятельствам.

Вместе с тем к судну под флагом Панамы, что подорвалось на российской мине, направляли буксиры для снятия балкера с мели и доставки его в порт.

Разминирование моря: важные новости