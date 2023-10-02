Россия привлекла старую морскую авиацию в Черном море, – разведка Британии

Морская авиация Черноморского флота за последние несколько недель взяла на себя "особо важную роль" в операциях флота. Причем для этого Кремль применяет самолет 1950 годов.

Разведка Великобритании заявила, что к ответным действиям Россия прибегла в то время, когда флот пытается справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.

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Что говорят в разведке о действиях россиян в Черном море

В Министерстве обороны Великобритании объяснили, что морская авиация России концентрируется на операциях по морскому воздушному патрулированию. По данным британской разведки, их главная цель "скорее всего" – раннее обнаружение беспилотных надводных судов.

Ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", разработанный в 1950-х годах, вылетающий из баз в оккупированном Крыму. Варианты бомбардировщиков Су-24 FENCER и FLANKER совершают морские ударные операции, в том числе по меньшей мере один недавний авиаудар по стратегически расположенному острову Змеиный,

– заявили разведчики.

Более того, в Минобороны Великобритании заверили, что на фоне угроз атак по Севастополю российские оккупанты могут передислоцировать в Новороссийск большее количество своих военно-морских сил. Кроме того, российская армия пытается использовать военно-морскую авиацию, чтобы повлиять на северо-западную часть Черного моря.

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