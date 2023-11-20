Судно, которое шло из России, затонуло в Черном море: на борту было 12 людей

Накануне в Черном море пропало судно Kafkametler, на борту которого находились 12 человек. Турецкие власти заявили, что оно затонуло.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил 20 ноября, что трагедия произошла в результате шторма в море. На борту судна находилось 12 членов экипажа.

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Что рассказали о трагедии власти Турции

Али Ерликая рассказал, что судно потеряло связь после выхода из порта в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.

Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлен,

– заявил глава МВД Турции.

К слову, 19 ноября регион охватил мощный шторм. Из-за непогоды воздушные и морские суда не могли начать поисковые работы.

Что этому предшествовало

Иностранные журналисты написали 19 ноября, что грузовое судно Kafkametler перестало выходить на связь у побережья Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа.

Инцидент произошел во время шторма. Капитан судна Kafkametler еще утром 19 ноября сумел сообщить, что корабль дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции.

После этого экипаж перестал выходить на связь. Из-за непогоды Турция не могла развернуть поисковую операцию.

Обратите внимание! Грузовой корабль Pallada разбился у берегов Турции – судно вышло из Украины под флагом Камеруна и раскололось пополам у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак. Это произошло из-за того, что в море бурлит шторм. Известно, что:

корабль сел на мель и раскололся на две части;

потом – разломился полностью;

его обломки врезались в бетонные стены порта и повредили расположенный на берегу амфитеатр.

На борту находились 13 членов экипажа – они уцелели и не ранены.