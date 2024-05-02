"Осталось ребро и обгоревший шеврон": в Черновцах похоронили останки 19 военных

В Черновцах нашли вечный покой военные, которые погибли из-за авианалета на Киевщине еще в 2022 году. К сожалению, среди похороненных 19 человек узнали только 16, поскольку тела сильно изуродованы.

Это первое совместное захоронение военнослужащих в Украине. Чтобы оно стало возможным, пришлось обратиться даже к экспертам из Гааги.

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Родные выдержали по несколько похорон

К сожалению, близким пришлось пережить много горя. Пока продолжались экспертизы, они по несколько раз хоронили павших – потому что находили новые останки.

На Садгорском кладбище в Черновцах похоронили останки 19 бойцов бригады "Эдельвейс". Военные погибли в марте 2022 года в результате российского авиаудара на Киевщине. Часть из них долгое время считали пропавшими без вести, а тела некоторых до сих пор не идентифицировали. Поскольку экспертизы продолжались более двух лет, некоторые семьи по несколько раз хоронили останки своих близких. Еще более 250 останков невозможно идентифицировать – их решили похоронить в одной могиле в Черновцах, откуда родом большинство павших,

– говорится в сообщении.

В целом же Герои, с которыми попрощались в Черновцах, родом из девяти областей Украины. Они погибли 11 марта 2022 года, когда оккупанты совершили авианалет над территорией сел Вышгородского района Киевской области, где были украинские позиции. Речь о Людвиновке и Варивске, потому что это окончание одного села и начало другого. После масштабного авиаудара пропали без вести 20 бойцов ВСУ.

"Нам сказали, что от сына осталось ребро и обгоревший шеврон. Я не чувствую облегчения, только ухудшение. Мы написали петицию на присвоение Героя Украины, а у нас спрашивают, что мы с этого можем иметь. А нам ничего не надо. Уже два года прошло, а мы еще ни разу не пропустили поход на кладбище", – говорит Надежда, мама военного.

На прощании была и женщина, которой просто нечего было положить в гроб.

"Сегодня на захоронении была мама из Черновцов, для которой нам удалось идентифицировать маленький фрагмент ребра. После экспертиз он не сохранился, поэтому мы даже не имели, что передать – останки, которые бы она могла бы положить в гроб", – говорит одна из адвокаток.

Титаническая работа адвокатов и экспертов

"Взрыв изуродовал тела и разбросал останки в радиусе более километра – их не удалось сразу собрать. Некоторые семьи пережили не одни похороны, а три или четыре, потому что мы идентифицировали фрагмент и отдавали им. Это было сверхжестоко", – говорит адвокат Татьяна Садовская.

Адвокат Галина Янко замечает: российские пропагандисты распространили видео бомбардировки, но установить личности погибших было сложно, даже несмотря на наличие списков.

"Военные были на позициях, когда то место забросали бомбами. Мы видели видео и четко понимали, что там произошло. Но остались не тела, а элементы тел. И невозможно было сразу установить, кому конкретно что принадлежало. У нас были списки, но не четкие. Пришлось поднимать каждый материал – в этом деле более 60 томов", – говорит она.

Адвокаты очень помогли – они привлекли к уголовному производству специалистов из международной комиссии по вопросам пропавших без вести. За это время провели более 200 экспертиз.

По словам Садовской, пришлось побороться за возможность похоронить воинов в братской могиле. Сначала в этом отказывали – якобы это практика времен Второй мировой. Но совместное захоронение стало решением семей павших.

Останки тел находили и эвакуировали частями – порой под обстрелами. Еще много фрагментов обнаружили во время разминирования деоккупированной территории, а в сентябре вместе с кинологами под завалами нашли еще более 200 обгоревших останков. Теперь, два года спустя, все Герои упокоились на Буковине.

Предположительно, будет общее захоронение для неидентифицированных останков

Сейчас их более 250. Кости сильно обгорели, поэтому их не могут вернуть семьям для отдельных захоронений.

В братской могиле в Черновцах 2 мая похоронили фрагменты тел 16 военных, которые подтвердила экспертиза, и еще трех неидентифицированных.

Город выбрали символично – не только потому, что оттуда много воинов.

Почему именно Черновцы? Этот город совместно согласовали с семьями. Потому что отсюда была мама, которой мы не смогли найти ни одного фрагмента, но из свидетельств очевидцев и материалов служебного расследования знаем, что ее сын был в месте взрыва. Она не хочет покидать Украину, и ей очень важно иметь могилу, к которой она может прийти помолиться,

– говорит Садовская.

Невозможно смотреть видео с похорон без слез. Того, что пережили родные воинов, не должен переживать никто. Это все принесла на нашу землю Россия. И она должна ответить за содеянное! Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем близким погибших Героев! Вечная память!