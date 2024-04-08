В Черновцах в одной из многоэтажек прогремел взрыв: полиция задержала жителя дома

Чрезвычайная ситуация произошла в одном из жилых домов в городе Черновцы. Там посреди дня прогремел взрыв.

На место инцидента прибыла полиция и выяснила, что взрыв – следствие безответственного поведения одного из жителей многоэтажки.

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Взорвал гранату в квартире

Так, 8 апреля на улице Текстильщиков мужчина взорвал гранату в квартире своей сожительницы. Известно, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 38-летний злоумышленник получил травмы конечностей. Его забрали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.

Женщина, которая тоже находилась в доме, не пострадала. Взрывная волна частично повредила двери и пол.

Также во время обысков правоохранители обнаружили в квартире еще один предмет, внешне похожий на гранату. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Полиция расследует инцидент по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подрыв гранаты в доме в Черновцах / Фото Нацполиция

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