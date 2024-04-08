В Черновцах в одной из многоэтажек прогремел взрыв: полиция задержала жителя дома
Источник:Нацполиция в Черновицкой области
Чрезвычайная ситуация произошла в одном из жилых домов в городе Черновцы. Там посреди дня прогремел взрыв.
На место инцидента прибыла полиция и выяснила, что взрыв – следствие безответственного поведения одного из жителей многоэтажки.
Смотрите также Убийство подростка возле киевского фуникулера: появились кадры с места трагедии
Взорвал гранату в квартире
Так, 8 апреля на улице Текстильщиков мужчина взорвал гранату в квартире своей сожительницы. Известно, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 38-летний злоумышленник получил травмы конечностей. Его забрали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.
Женщина, которая тоже находилась в доме, не пострадала. Взрывная волна частично повредила двери и пол.
Также во время обысков правоохранители обнаружили в квартире еще один предмет, внешне похожий на гранату. Его изъяли и отправили на экспертизу.
Полиция расследует инцидент по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Подрыв гранаты в доме в Черновцах / Фото Нацполиция
Опасные истории со взрывчаткой: последние новости
- Зимой в Одесской области в одном из имений взорвалась граната. Как установило следствие, инцидент произошел во время гостеприимства.
- Хозяин дома находился дома с гостем. В это время он достал из кармана предмет, похожий на гранату, и этот предмет взорвался.
- В результате взрыва хозяин получил тяжелые ранения.
- В Харькове мужчина взорвал взрывчатку прямо в помещение магазина, где работала его подруга.
- Следователи выяснили, что злоумышленник действовал на почве ревности.
- Осенью в Киевской области трагически погиб помощник экс-главы Залужного – Геннадий Частяков.
- Мужчине на день рождения подарили боевые гранаты в виде рюмок.
- Именинник подумал, что они ненастоящие, и дома, во время распаковки подарков, граната взорвалась.
- В результате – Частяков погиб, а его сын получил тяжелые телесные повреждения.
- Офицеру, который презентовал взрывчатку, недавно изменили подозрение.