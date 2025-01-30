В честь героев Крут: киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру Газпрома

К годовщине подвига героев Крут кибергруппа Главного управления разведки осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть".

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Смотрите также Украинские хакеры уничтожили всю сеть российского интернет-провайдера Nodex

Что известно о кибератаке на "Газпром"

Как сообщили источники, с 28 января клиенты компаний "Газпрома" не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов сообщали, что сейчас наблюдается "временный технический сбой", правда, не объясняли характер и причины такого "сбоя". Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

Источники добавили, что причиной в сбое сервисов "Газпрома" является DDOS-атака киберспециалистов ГУР. Эту атаку кибергруппа посвятила героям битвы под Крутами.

Сегодняшние проблемы российских водителей – это привет от наших собратьев с 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тягла преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!

– прокомментировали событие источники.

Источники 24 Канала также поделились сообщениями, как в российской сети обсуждают "временный сбой" в "Газпроме". Россияне жалуются, что не могут воспользоваться приложением и картами, чтобы заправить машины.

Как в росСМИ обсуждают сбой в "Газпроме" – больше в галерее

Ранее в СМИ сообщали, что хакеры взломали Росреестр. Во время кибератаки хакеры выгрузили все данные о миллионах граждан страны-агрессора.