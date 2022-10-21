Снова не будет света: в каких областях ввели ограничения на потребление энергии

Для восстановления поврежденной Россией энергетической инфраструктуры и ее стабильной работы украинцев не раз призывали экономно использовать электроэнергию. Однако уровень его потребления резко возрос.

Поэтому чтобы снизить нагрузку на электросеть, "Укрэнерго" приняло меры. Так, диспетчерский центр компании был вынужден ввести временное ограничение потребления электроэнергии в ряде областей.

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Где будут снова выключать свет

Диспетчеры объяснили, что если в каком-то регионе растет потребление, а из-за нанесенных Россией разрушений туда невозможно доставить больше электроэнергии, то там водятся временные ограничения.

Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом,

– подчеркнули в "Укрэнерго".

21 октября в компании объявили, что отключение света возможно в:

в Киеве и Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

в Житомирской областях.

Такие ограничения также помогут снизить нагрузку на электросеть, что даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.



Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал

Как узнать, будут ли у вас отключения

Обычно информацию о возможных отключениях можно узнать:

на сайтах облэнерго,

в мессенджерах облэнерго,

по номерам горячей лени.

Более того, как сообщили в КГГА, у киевлян есть возможность проверить график отключений по адресам. Для этого создали ресурс, на котором можно указать название улицы и номер дома, чтобы узнать группу и время возможного отсутствия света.

В "Укрэнерго" не раз призывали украинцев к ответственному использованию электроэнергии. Для этого необходимо ограничить потребление света в часы пик, а также не включать в это время приборы, потребляющие много электроэнергии.



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Сложности в Украине из-за поврежденной энергосети

Поврежденная критическая инфраструктура приводит не только к ужину при свечах у бытовых пользователей. Так, в Житомире по состоянию на 21 октября часть светофоров не работает, а те, что остались в рабочем состоянии, работают некачественно. Также у жителей части города возникли проблемы с водоснабжением.

20 октября не работали светофоры и на правом берегу столицы. С наступлением вечера часть Киева поглотила тьма.

В Хмельницкой области разработали отдельный план, как извещать о воздушной тревоге жителей города, если исчезнет электроэнергия. Для этого будут привлекать автомобили с громкоговорителями и даже церкви.

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