В Дарьино Курской области с админздания сняли российский флаг

В Курской области уже седьмые сутки подряд продолжаются бои. На фоне этого в сети все чаще появляются видео со снятием флагов России во вражеских населенных пунктах.

На этот раз известие пришло из села Дарьино, расположенного в Суджанском районе. По словам губернатора Курской области, в целом россияне сейчас не контролируют по меньшей мере 12 населенных пунктов.

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Снятие российского флага

Так, в понедельник, 12 августа, бойцы 225 ОШБ показали, как после зачистки снимают российский флаг с административного здания Дарьино Курской области.

Снятие российского флага в Дарьино: смотрите видео

Село Дарьино расположено примерно в 3,5 километрах от границы с Сумской областью, а также в 17 километрах северо-западнее города Суджа, выступающего районным центром. Стоит поселок на реке Снагость.

Отметим, что российские военкоры жаловались на потерю Дарьино еще 7 августа, то есть на второй день боев в Курской области.

Ранее в сети показали, как ВСУ устанавливают флаг Украины в селе Гуево, что также в приграничье Курской области. Также в сети публиковали видео с военными в Судже – утверждалось, что город контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр.

Также украинские бойцы 252 батальона сообщали, что якобы зашли в село Пороз Белгородской области.

Что происходит в Курской области

По информации росСМИ, общая площадь Курской области, где якобы идут боевые действия, увеличились до 720 квадратных километров.

Наиболее удаленная от границы точка, где якобы проходили бои – село Общий Колодец в Кореневском районе, которое расположено за 28 километров от границы всего в 9 километров от дороги "Льгов-Рыльск".

самая западная точка, где шли бои – район села Толпино. В нем, а также село Журавли, где согласно отчету минобороны России, якобы шли бои с "мобильными группами противника на бронетехнике". В самой восточной точке боевых столкновений – селе Мартыновка, также были бои.