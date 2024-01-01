В день рождения Бандеры враг полностью уничтожил Музей Шухевича, – Садовый

В день рождения Степана Бандеры оккупанты ударили по университету в Дублянах, где революционер учился 100 лет назад. Пожар в образовательном учреждении был ликвидирован.

Мэр Львова сообщил, что, к счастью, люди не пострадали. Следует заметить, что оккупанты били по Львовской области на рассвете 1 января. Отбой воздушной тревоги был объявлен уже в 5:50.

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Что известно о последствиях российской атаки

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще,

– рассказал Андрей Садовый.

Мэр добавил, что враг попал в два объекта национальной памяти во Львове. В частности, говорится и об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", – заметил Садовый.

К счастью, мирные жители не погибли.

Россия атаковала исторические места во Львовской области / Фото с телеграма Андрея Садового и Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще по состоянию на 11 часов 1 января 2024 года. Он призвал россиян не воспринимать это как удачу.

Потому что смысл жизни Романа Шухевича – борьба за Украину – продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все,

– заверил чиновник.

Что осталось от музея Шухевича / Фото Львовской ОВА

В музее рассказали "Радио Свобода", что большинство ценнейших вещей из помещения забрали после полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником был сам дом, который разрушила Россия.

Что известно об атаке россиян на Львовщину

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что регион в течение 4 – 6 часов утра 1 января атаковали 4 вражеских ударных беспилотника типа "Шахед".

К счастью, наши военные Воздушного командования "Запад" и мобильные огневые группы уничтожили все вражеские дроны-камикадзе.

К счастью, люди не погибли, однако оккупанты полностью разрушили музеи генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове.

Так, Россия уничтожила мемориальные вещи Романа Шухевича : стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптуру Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкого. Еще около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место – они не повреждены и в безопасности.

По словам главы ОВА, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Это только по стоимости здания. Убытки из-за утраченного имущества еще считают.

родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов в Ивано-Франковской области в многодетной семье греко-католического священника. После окончания украинской гимназии в Стрые Бандера в течение 1928 – 1933 годов учился на полеводческо-лесном факультете Львовской политехники в Дублянах.