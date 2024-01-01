В день рождения Бандеры враг полностью уничтожил Музей Шухевича, – Садовый

1 января 2024, 11:15
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В день рождения Степана Бандеры оккупанты ударили по университету в Дублянах, где революционер учился 100 лет назад. Пожар в образовательном учреждении был ликвидирован.

Мэр Львова сообщил, что, к счастью, люди не пострадали. Следует заметить, что оккупанты били по Львовской области на рассвете 1 января. Отбой воздушной тревоги был объявлен уже в 5:50.

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Что известно о последствиях российской атаки

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще,
– рассказал Андрей Садовый.

Мэр добавил, что враг попал в два объекта национальной памяти во Львове. В частности, говорится и об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", – заметил Садовый.

К счастью, мирные жители не погибли.

Россия атаковала исторические места во Львовской области / Фото с телеграма Андрея Садового и Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще по состоянию на 11 часов 1 января 2024 года. Он призвал россиян не воспринимать это как удачу.

Потому что смысл жизни Романа Шухевича – борьба за Украину – продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все,
– заверил чиновник.

Что осталось от музея Шухевича / Фото Львовской ОВА

В музее рассказали "Радио Свобода", что большинство ценнейших вещей из помещения забрали после полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником был сам дом, который разрушила Россия.

Обратите внимание! Степан Бандера

родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов в Ивано-Франковской области в многодетной семье греко-католического священника. После окончания украинской гимназии в Стрые Бандера в течение 1928 – 1933 годов учился на полеводческо-лесном факультете Львовской политехники в Дублянах.

Что известно об атаке россиян на Львовщину

  • Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что регион в течение 4 – 6 часов утра 1 января атаковали 4 вражеских ударных беспилотника типа "Шахед".
  • К счастью, наши военные Воздушного командования "Запад" и мобильные огневые группы уничтожили все вражеские дроны-камикадзе.
  • К счастью, люди не погибли, однако оккупанты полностью разрушили музеи генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове.
  • Так, Россия уничтожила мемориальные вещи Романа Шухевича : стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптуру Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкого. Еще около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место – они не повреждены и в безопасности.
  • По словам главы ОВА, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Это только по стоимости здания. Убытки из-за утраченного имущества еще считают.

Автор: Діана Квасневська