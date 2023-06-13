"Украина: несокрушимая, но утопаемая": в Германии провели перформанс после подрыва ГЭС
Украинские активисты в Европе пытаются привлечь внимание к трагедии в Украине. В городах Бельгии, Франции и Германии прошли акции в поддержку пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.
Так, в немецком Дюссельдорфе неравнодушные украинцы устроили перформанс на воде, посвященный трагедии на Каховской ГЭС. Лозунг акции – "Украина: несокрушимая, но утопаемая", пишет 24 Канал.
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Украинцы во время перформанса воспроизвели реальные события
Участники акции преследовали цел помочь европейцам почувствовать и осознать масштабы катастрофы через создание глубокой эмоциональной связи с трагедией.
Украинские активистки организации "Ukrainian Culture Network eViG" погрузились в реку Рейн и воспроизвели истории реальных трагедий: утопленные члены семьи, потерянные домашние любимцы, затопленный зоопарк "Сказочная Диброва".
Впечатляющий перформанс на воде / Фото 24 Канал, Дэвид Янг
Важно, что немецкий стилист Франк Питер Уайлд поддержал ключевое сообщение перфоманса "Вода – это жизнь, но Россия превратила ее в смерть". Он распространил акцию в своем блоге и уже на следующий день изложил свой ежедневный образ в лифте с этим месседжем.
Кроме того, организаторы акции отмечают важность смещения фокуса с "непобедимых украинцев" на то, что Украина способна на победу, но требует более интенсивной поддержки и действий международных организаций.
Идейники добавляют, что осуждение, ограничение членства и блокирование россиян от участия в жизни европейского общества – последствия, которые должны быть реакцией на террористические действия России.
Как в мире отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
- Спикер Еврокомиссии Петр Стано решительно осудил российскую агрессию и пообещал помочь украинцам.
- В Брюсселе украинцы вышли с протестом под представительство России в ЕС из-за подрыва Каховской ГЭС. Митингующие вышли с флагами Украины и ЕС, плакатами, некоторые привели домашних животных. Участники акции обливались водой, чтобы продемонстрировать Европе, в каких условиях живет Херсонщина уже почти неделю.
- Напомним, ранее на центральные улицы Брюсселя вышли тысячи украинцев и европейцев в знак солидарности с Украиной. Демонстранты призвали предоставить Украине больше оружия и ввести еще более жесткие санкции против России.