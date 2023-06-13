Так, у німецькому Дюссельдорфі небайдужі українці влаштували перформанс на воді присвячений трагедії на Каховській ГЕС. Гасло акції – "Україна: незламна, але потоплена", пише 24 Канал.
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Українці під час перформансу відтворили реальні події
Учасники акції мали на меті допомогти європейцям відчути і усвідомити масштаби катастрофи через створення глибокого емоційного зв'язку з трагедією.
Українські активістки організації "Ukrainian Culture Network e.V.i.G." занурились в річку Рейн і відтворили історії реальних трагедій: втоплені члени сім'ї, втрачені домашні улюбленці, затоплений зоопарк "Казкова Діброва".
Вражаючий перформанс на воді / Фото 24 Канал, Девід Янг
Важливо, що німецький стиліст Франк Пітер Вайлд підтримав ключове повідомлення перфомансу "Вода – це життя, але Росія перетворила її на смерть". Він поширив акцію у своєму блозі і вже на наступний день виклав свій щоденний образ в ліфті з цим меседжем.
Німецький стиліст підтримав акцію / Скриншот
Крім того, організатори акції наголошують на важливості зміщення фокуса з "непереможних українців" на той, що Україна здатна на перемогу, але потребує більш інтенсивної підтримки і дій міжнародних організацій.
Ідейники додають, що засудження, обмеження членств і блокування росіян від участі у житті європейського суспільства – наслідки, що мають бути реакцією на терористичні дії Росії.
Як у світі відреагували на підрив Каховської ГЕС
- Речник Єврокомісії Петро Стано рішуче засудив російську агресію та пообіцяв допомогти українцям.
- У Брюсселі українці вийшли із протестом під представництво Росії в ЄС через підрив Каховської ГЕС. Мітингувальники вийшли із прапорами України та ЄС, плакатами, дехто привів домашніх тварин. Учасники акції обливалися водою, аби продемонструвати Європі у яких умовах живе Херсонщина вже майже тиждень.
- Нагадаємо, що раніше на центральні вулиці Брюсселю вийшли тисячі українців та європейців у знак солідарності з Україною. Демонстранти закликали надати Україні більше зброї, та ввести ще жорсткіші санкції проти Росії.