В Днепре и Павлограде прогремели взрывы: что известно

В Днепре и Павлограде днем 4 июля слышали взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявляли тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Воздушную тревогу в большинстве районов Днепропетровской области объявили в 15:56. В 16:08 Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеской баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!

– написали военные.

Через 3 минуты Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться в укрытие. В 16:12 в Днепре и Павлограде слышали громкие звуки, о чем писали местные журналисты.

"В Днепре и Павлограде слышны звуки взрывов", – сообщили корреспонденты Суспильного.