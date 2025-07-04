Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми На Миколаївщині пролунав вибух

Що відомо про вибухи у містах Дніпропетровщини

Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області оголосили о 15:56. О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!

– написали військові.

Через 3 хвилини Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 16:12 у Дніпрі та Павлограді чули гучні звуки, про що писали місцеві журналісти.

"У Дніпрі та Павлограді чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.