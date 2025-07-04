Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Павлограді

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголошували о 14:03. Відбій пролунав за пів години.

У цей час Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині північним курсом.

Згодом було зафіксовано швидкісну ціль на Сумщині південно-західним курсом у напрямку Миргорода, що на Полтавщині.

Приблизно о 14:30 вибух пролунав у Павлограді. Після чого у ПС дали відбій балістичної загрози.

Але наразі місцева влада не повідомляла, чи пов'язані вибухи на Дніпропетровщині із цим.