Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Павлограді
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголошували о 14:03. Відбій пролунав за пів години.
У цей час Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині північним курсом.
Згодом було зафіксовано швидкісну ціль на Сумщині південно-західним курсом у напрямку Миргорода, що на Полтавщині.
Приблизно о 14:30 вибух пролунав у Павлограді. Після чого у ПС дали відбій балістичної загрози.
Але наразі місцева влада не повідомляла, чи пов'язані вибухи на Дніпропетровщині із цим.