В Днепре оккупанты ударили по медучреждению: есть пострадавшие

Российские военные около 11:00 нанесли очередной удар по Днепру. Местные власти сообщают, что оккупанты попали в медицинское учреждение. К сожалению, есть пострадавшие.

Деталями ракетных обстрелов поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал больше о ракетном ударе по Днепру, произошедшему около 10:30.

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Россияне попали в медицинское учреждение

Российские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется,

– отметил Лысак.

Он отметил, что единственным официальным источником информации остается ОВА. Так что попросил не распространять лишнюю информацию, а также не плодить фейки.

В 11:16 появилось сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем высказали предположение, что россияне могли нанести удар по Днепру крылатой ракетой. Вероятно, это мог быть Искандер-К.

Что известно о ракетном ударе

Как мы заметили, произошел он около 10:30. Тогда сообщалось, что причиной взрывов мог быть прилет. Над Днепром поднимался дым.

Корреспонденты 24 Канала сообщали, что после взрывов на место прилета отправились кареты скорой помощи. Заметим, что сначала прогремели взрывы в городе, а потом уже объявили о воздушной тревоге.

Сирены начали выть также в Запорожской и Донецкой областях.

Россияне атаковали Днепр ночью

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночь на 26 мая была чрезвычайно тяжелой. Россияне атаковали область ракетами, а также дронами-камикадзе.

Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Возгорание произошло и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели потушили,

– отметил он.

Сергей Лысак добавил, что заправка была повреждена, также пострадал ее работник. Известно, что ему оказали медицинскую помощь, после чего он будет проходить лечение на дому. Кроме того, серьезные разрушения получили транспортное предприятие.

Также российские военные атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Под удар попала Марганецкая община. К счастью, обошлось без жертв.