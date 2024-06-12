В Днепре сожгли микроавтобус военных

12 июня 2024, 00:04
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Источник:

Полиция Днепропетровской области

В Днепре неизвестные подожгли микроавтобус военнослужащих ВСУ. Правоохранители подозревают в этом группу лиц.

Сейчас полицейские пытаются установить и найти злоумышленников.

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В Днепре подожгли авто военных: подробности инцидента

Преступление произошло в ночь на 10 июня на улице Яркой в Днепре. Микроавтобус стоял на автостоянке.

На месте происшествия полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным.

Огонь повредил моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло.


В Днепре подожгли авто военных / Нацполиция

Злоумышленники быстро скрылись

Неподалеку сожженной машины нашли пустые бутылки от бензина.

По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство... Принимаются меры для задержания злоумышленников,
– сообщили в полиции.

К слову, местные телеграм-каналы, ссылаясь на свидетелей, пишут, что преступников было несколько – они были в масках и быстро убежали. Полиция также предполагает, что поджог совершила группа лиц.

Следователи уже начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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Стоит отметить, что в последнее время нападения на военнослужащих участились. В частности:

  • 11 июня в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области мужчина напал с ножом на работника ТЦК, ранив его в левое плечо со стороны спины. Работники военкомата задержали нападавшего и вызвали полицию.
  • 10 июня в Мерефе на Харьковщине произошла драка между гражданским и военными. Соответствующее видео распространили в сети. Телеграм-каналы писали, что работник ТЦК избил и повалил на землю гражданина. Однако в ТЦК утверждают, что драку начал военнообязанный. Сообщается также, что один из военных пострадал, поэтому правоохранители начали по данному факту уголовное производство.

Автор: Анастасія Кушпіт