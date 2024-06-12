В Днепре сожгли микроавтобус военных

В Днепре неизвестные подожгли микроавтобус военнослужащих ВСУ. Правоохранители подозревают в этом группу лиц.

Сейчас полицейские пытаются установить и найти злоумышленников.

Смотрите также В Запорожье убили местного чиновника: полиция ищет преступника

В Днепре подожгли авто военных: подробности инцидента

Преступление произошло в ночь на 10 июня на улице Яркой в Днепре. Микроавтобус стоял на автостоянке.



На месте происшествия полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным.

Огонь повредил моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло.



В Днепре подожгли авто военных / Нацполиция

Злоумышленники быстро скрылись

Неподалеку сожженной машины нашли пустые бутылки от бензина.

По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство... Принимаются меры для задержания злоумышленников,

– сообщили в полиции.

К слову, местные телеграм-каналы, ссылаясь на свидетелей, пишут, что преступников было несколько – они были в масках и быстро убежали. Полиция также предполагает, что поджог совершила группа лиц.

Следователи уже начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Смотрите также Уклонист и сомнительные медики: в Одесском ТЦК рассказали свою версию столкновения возле военкомата

Стоит отметить, что в последнее время нападения на военнослужащих участились. В частности: