В Днепре прогремел взрыв: над областью сбили разведывательный дрон врага
Источник:Суспильное
Войска страны-агрессора продолжают террор украинских городов. Так, утром 22 сентября в Днепре прогремел взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что в регионе на тот момент была воздушная тревога.
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Взрыв в Днепре
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Утром в 8:26 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Уже в 10:05 в городе Днепр прогремел взрыв.
В Днепре слышны звуки взрыва,
– сообщали корреспонденты Суспильного.
Сначала других подробностей относительно взрыва в городе не было. Добавим, что по состоянию на 10:13 в области объявили отбой воздушной тревоги.
Впоследствии председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в области успешно отработали наши силы ПВО.
Защитники неба сбили вражеский разведывательный беспилотник,
– написал он.
Лукашук поблагодарил защитников и защитниц неба с ВзК "Восток".
Напомним, что в Днепропетровской области утром 22 сентября также были слышны звуки взрывов. В частности, взрывы прогремели в Павлограде. О первых взрывах стало известно в 8:30. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе для города, в частности о скоростной цели в его направлении. Вскоре в Павлограде снова были слышны звуки взрыва.