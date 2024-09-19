В Днепре прогремели взрывы
Источник:Суспильне
Поздно вечером 19 сентября россияне снова наносят удары по Украине. На этот раз, к сожалению, под ударом оказался Днепр.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что к моменту взрыва в области была объявлена воздушная тревога.
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В Днепре слышали взрывы
В 23:17 на территории Днепропетровской области раздался сигнал воздушной тревоги. Через минуту Воздушные силы сообщили о ракетной опасности с востока. По данным мониторинговых каналов, вероятно, речь шла об управляемой авиационной ракете, предварительно, Х-59/69.
Уже в 23:33, к сожалению, появились первые сообщения о взрывах, слышавшихся в области.
В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– написали журналисты.
По состоянию на данный момент никаких деталей от местных властей по поводу возможных последствий взрыва обнародовано не было.
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