В Днепре прозвучала серия взрывов
Источник:Суспильне
Местные жители Днепра сообщили о взрывах, которые слышали в городе. Незадолго до этого воздушные силы сообщали об угрозе баллистического удара.
О взрывах сообщили корреспонденты Супильного, передает 24 Канал. Известно, что враждебная воздушная цель шла именно в направлении Днепра.
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Ряд взрывов слышали в Днепре
В 10:16 на территории Днепропетровской области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, в областях, где объявлена опасность.
Позже защитники неба зафиксировали скоростную цель, которая двигалась именно в направлении Днепра. И уже в 11.13 появились первые сообщения о взрывах в городе. Через мгновение там снова было громко.
В Днепре слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 11:23 в небе фиксируют еще одну скоростную цель в направлении Днепра или Павлограда Днепропетровской области.
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