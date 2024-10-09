Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Відомо, що ворожа повітряна ціль прямувала саме у напрямку Дніпра.

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Низку вибухів чули у Дніпрі

О 10:16 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, в областях де оголошено небезпеку.

Пізніше оборонці неба зафіксували швидкісну ціль, яка рухалася саме у напрямку Дніпра. І вже об 11:13 з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті. За мить там знову було гучно.

У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 11:23 у небі фіксують ще одну швидкісну ціль у напрямку Дніпра або Павлограду Дніпропетровської області.