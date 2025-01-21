В Днепре прозвучала серия взрывов

Россияне атакуют Украину с помощью баллистики, Воздушные силы сообщали об опасности. Под ударом врага оказалось Днепр.

Там слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области была объявлена ​​ориентировочно в 06:00. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже защитники неба уточнили, чтобы жители Днепра направлялись к укрытиям.

Уже через мгновение появилась информация о том, что в городе было громко.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

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Впоследствии в Воздушных силах снова предостерегли о скоростных целях в направлении Днепра. Около 06:10 громко было снова, таким образом, количество взрывов возросло до 2.

"В Днепре слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного", – добавили журналисты.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, враг использовал 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Также по их данным, вероятно, было громко в пределах Днепра и Павлограда.

Местные власти атаку на Днепр не комментировали, детали потенциальных последствий не обнародовали. Заметим, что угроза баллистики идет до отбоя воздушной тревоги на территории области.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области вечером 19 января раздался взрыв. Его слышали во время воздушной тревоги. Перед этим воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.