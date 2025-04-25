В Днепре раздались взрывы

25 апреля вечером Россия запустила по Украине "Шахеды". Враг атаковал дронами Днепр.

В 22:15 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Днепре

В 23:12 глава ОВА Сергей Лысак предупредил, что вражеские беспилотники находятся в небе над областью.

Сигналы воздушной тревоги не игнорируйте. Находитесь в безопасных местах,

– призвал чиновник.

В 23:14 в городе раздались взрывы.

К слову, в 23:03 Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в направлении Днепра / Каменского.

Напомним, что утром 25 апреля Россия массированно атаковала дронами Павлоград. В городе в результате атаки БпЛА 15 пострадавших. Среди них трое детей в возрасте 6, 15 и 17 лет. Известно о трех погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка.