В Днепре произошло повторное попадание во время разбора завалов
- 24 июня Россия обстреляла Днепр баллистикой, во время разбора завалов произошло повторное попадание.
- Нет деталей и подтверждения областной администрации относительно повторного попадания.
Россия обстреляла Днепр баллистикой 24 июня. Во время разбора завалов произошло повторное попадание.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.
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Что известно об атаке на Днепр
Корреспонденты Укринформа сообщили о повторном попадании в Днепре во время разбора завалов. В то же время деталей и подтверждения областной администрации пока нет.
Вероятно, повторное попадание произошло во время ликвидации последствий первой атаки 24 июня.
В результате российского циничного обстрела Днепра повреждено общежитие, гимназию и админздание. Также пострадали частный сектор, 14 школ и детских садов, городская больница и поликлиника.
По состоянию на 14:55 известно о по меньшей мере 8 погибших и 84 пострадавших. 62 человека госпитализированы, среди которых 7 в тяжелом состоянии.
Также в результате российского террора поврежден пассажирский поезд Одесса – Запорожье. "Гражданский поезд, обычные люди. Россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения", – прокомментировал атаку Андрей Ермак.