В Днепре произошло повторное попадание во время разбора завалов

Россия обстреляла Днепр баллистикой 24 июня. Во время разбора завалов произошло повторное попадание.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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Что известно об атаке на Днепр

Корреспонденты Укринформа сообщили о повторном попадании в Днепре во время разбора завалов. В то же время деталей и подтверждения областной администрации пока нет.

Вероятно, повторное попадание произошло во время ликвидации последствий первой атаки 24 июня.

В результате российского циничного обстрела Днепра повреждено общежитие, гимназию и админздание. Также пострадали частный сектор, 14 школ и детских садов, городская больница и поликлиника.

По состоянию на 14:55 известно о по меньшей мере 8 погибших и 84 пострадавших. 62 человека госпитализированы, среди которых 7 в тяжелом состоянии.

Также в результате российского террора поврежден пассажирский поезд Одесса – Запорожье. "Гражданский поезд, обычные люди. Россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения", – прокомментировал атаку Андрей Ермак.