В Днепре слышали серию мощных взрывов: была угроза баллистики, работала ПВО

24 августа 2023, 02:34
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Ночью 24 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Серию мощных взрывов слышали в Днепре.

Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. По состоянию на 02:35 там продолжалась воздушная тревога.

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В Днепре слышали взрывы

В 02:30 в сети начали сообщать об очень мощных взрывах в Днепре. Пока точно неизвестно, что именно это было. Власти еще не предоставили деталей. Однако в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в области работает ПВО.

Следует напомнить, что воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 01:50.

Внимание! В регионах, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения!
– отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 02:50, кроме Днепропетровской области, воздушная тревога продолжалась в:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 506 дней;
  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 256 дней.
Обратите внимание! В 02:59 отбои объявили везде кроме Луганской, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областей, а также Крыма и Никопольского района Днепропетровщины.


Карта тревог на 02:40 24 августа / Скриншот alerts.in.ua

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Угроза в канун Дня Независимости: коротко

  • Представитель ГУР МО Андрей Юсов предупредил, что россияне часто атакуют Украину в символические даты, поэтому нужно быть готовыми к любым действиям со стороны России. День Независимости украинцы отметят с учетом всех норм безопасности. По словам Юсова, врагу тоже не нужно расслабляться.
  • Кроме этого, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия всегда готова к атаке. В канун Дня Независимости украинские военные будут "более усиленно, взвешенно и уверенно" контролировать ситуацию в небе.
  • Следует также отметить, что из-за угрозы ракетных обстрелов в День Независимости в Киеве не будет никаких массовых мероприятий. Однако Крещатик перекроют на неделю для проведения выставки образцов поврежденной вражеской техники.

Автор: Ольга Котів