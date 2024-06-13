В Днепре прогремели два взрыва: сбили разведывательный дрон

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на этот раз снова атаковали Днепр.

В Днепре 13 июня прогремели взрывы. об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

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В городе громко

Враг снова атаковал Днепр. Впоследствии появились сообщения о еще одном взрыве.

Подразделением Воздушное командование "Восток" в Днепропетровской области сбили 1 БпЛА разведчик противника, вероятно, "Орлан-10".

Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе использования баллистического вооружения и нанесения ракетного удара в регионах, где была объявлена воздушная тревога.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте безопасностью.

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