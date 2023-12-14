В Днепре слышали взрывы: в ОВА говорят о работе ПВО

Российские военные 14 декабря атаковали Днепр управляемой авиационной ракетой. В городе раздались взрывы. Предшествовало этому предупреждение о запуске, вероятно, X-59.

О взрывах в Днепре журналисты 24 канала сообщили в 17:34. Известили, что областном центре громко. Обратим внимание, что в этот момент также раздается воздушная тревога, связанная со взлетом МиГ-31К, ракетоносителей "Кинжалов".

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Что известно о взрывах в Днепре

В 17:30 По всей Украине четвертый день за день объявили воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. А уже в 17:34 мониторинговые каналы написали, что ракета X-59 летит в направлении Днепра. В ту же минуту наш журналист сообщил, что в Днепре громко.

Уже в 17.37 мониторинговые каналы писали, что ракеты уже нет. Можно предположить, что взрывы в Днепре – работа ПВО. В то же время ожидаем официальную информацию от представителей местных властей или Воздушных сил ВСУ.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что день на Днепропетровщине прошел без обстрелов. Что касается взрывов вечером, то предварительно сработало ПВО. В то же время, он отметил, что до отбоя воздушной тревоги ничего не будет комментировать. Отметим, что по состоянию на 18:33 сохраняется угроза атаки "Кинжалами" по всей Украине.

Россияне атаковали Хмельнитчину "Кинжалами"

Обратим внимание, что после обеда в рамках двух воздушных тревог, связанных со взлетом МиГ-31К, враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине. Детальнее о последствиях рассказал первый заместитель ОВА Сергей Тюрин.

Во время воздушной тревоги (14:09 – 14:57) в Староконстантиновской ОТГ Хмельницкого района произошел взрыв. Позже, во время следующей воздушной тревоги (15:36 – 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района также произошел взрыв,

– написал он.

Сергей Тюрин отметил, что работают соответствующие службы на местах падения ракет. В то же время, он добавил, что предварительно нет информации ни о пострадавших, ни о разрушении в обоих случаях.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку в Хмельнитчине.

Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, на Хмельнитчине был прилет,

– сообщил Игнат.

В то же время, он не уточнил, куда именно целились российские военные.