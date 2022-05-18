В Днепре и Одессе слышали звуки взрывов: оставайтесь в укрытиях
Утром 18 мая в Днепре прогремели 2 взрыва. Об этом сообщили во время воздушной тревоги, объявленной в городе и области в 05:42. Впоследствии появилась информация, что российские оккупанты начали обстреливать Одессу.
Сообщается, что в городах работает противовоздушная оборона. Жителей призывают не покидать укрытий.
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Взрывы в Днепре
Жители Днепра рассказывают, что их утро началось с обстрелов. На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах, слышны громкие взрывы, на отдельных фото виден густой дым.
По состоянию на 6:19 в городе отменили воздушную тревогу, однако информации от руководителей города до сих пор не поступало.
Взрывы в Днепре: в городе виден дым
Накануне глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что, несмотря на вражеские обстрелы, в городе активно работают Вооруженные Силы Украины. В частности, нашим защитникам удалось сбить российский беспилотник.
Взрывы в Одессе
Информация о взрывах в Одессе появилась в нескольких местных телеграм-каналах. В 6:11 в городе объявили об отбое воздушной тревоги. Ожидается подтверждение информации.
Напомним, утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали 4 человека, среди которых – 5-летняя девочка. Сейчас она находится в больнице. Общая площадь поражения составила около 50 квадратных метров. Возгорание произошло на площади более 70 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В каких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Российские захватчики жестоко обстреливают украинские города из авиации. Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов по состоянию на утро 18 мая в ряде восточных и южных городов Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучали, в частности, в:
- Черкасской области – с 06:01;
- Кировоградской области – с 06:01;
- Харьковской области – с 05:56;
- Николаевской области – с 05:49;
- Одесской области – с 05:47;
- Днепропетровской области – с 05:42;
- Запорожской области – с 05:40;
- Донецкой области – с 04:58.
Также воздушная тревога проходит в Луганской области. Однако ее объявили еще 43 дня назад – 4 апреля.
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