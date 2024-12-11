Утром Россия атаковала Днепропетровщину двумя ракетами: Воздушные силы уточнили их тип

В Днепре около 11 часов прогремели взрывы. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

К теме В Запорожье прогремел взрыв: двое людей ранены

Что известно о взрывах в Днепре

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 10:45. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– писали военные.

Через 15 минут Воздушные силы написали о движении крылатой ракеты в Днепропетровскую область. По данным военных, она двигалась на Каменское.

Журналисты Суспильного сообщили о громких звуках в Днепре в 11:05.

"В Днепре слышен звук взрыва", – отметили корреспонденты.

В 11:14 в Днепропетровской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Через несколько десятков минут глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что в области работала ПВО. Нашим защитникам неба удалось сбить 2 вражеские ракеты.

Воздушные силы вечером уточнили, что речь идет о двух управляемых авиационных ракетах Х-59/69. Место пуска – акватория Азовского моря

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.