В Днепре слышны звуки взрывов: россияне атаковали ракетой, ее сбили
4 марта 2024, 15:22Читати новину українською
Источник:Суспильне
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. На этот раз под ударом оказался Днепр.
Днем в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете курсом на город.
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Враг направил ракету
Корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Днепре. Перед этим стало известно, что в направлении города движется ракета. Мониторинговые группы писали, что это Х-59.
Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара по тем областям, где была объявлена тревога. Среди них и Днепропетровская.
Пока никаких деталей попадания неизвестно. Мониторинговые каналы писали, что ракета прекратила свое существование.
Россия 13 февраля ударила по Днепру
- В ночь на 13 февраля враг снова обстреливал Днепр и Днепропетровскую область. Воздушные силы информировали о нескольких группах вражеских дронов, которые двигались в направлении региона.
- В ВСУ впоследствии подытожили, что в целом оккупанты выпустили 23 ударных дрона. В Днепропетровской области удалось уничтожить 10 беспилотников, а также по 3 – в Херсонской и Запорожской областях. Всего было ликвидировано 16 вражеских БпЛА.
- Филатов во время того, как россияне обстреливали Днепр, отметил: энергетическая инфраструктура города – на волоске. Он также заявил о давлении, которое якобы существует со стороны Киева на коммунальные органы Днепра, призвав его прекратить.