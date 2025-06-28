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28 июня, 21:59
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В Днепре слышали повторные взрывы

София Рожик
Основні тези
  • 28 июня в Днепре слышали звуки взрывов из-за атаки российских "Шахедов".
  • Воздушная тревога на Днепропетровщине началась в 20:06, через полчаса были зафиксированы первые вражеские "Шахеды".

Украина вечером 28 июня находится под атакой российских "Шахедов". Поэтому в Днепре слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога начала распространяться по Днепропетровской области в 20:06.

За полчаса председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в небе над областью зафиксировали первые вражеские "Шахеды". Он призвал находиться в укрытиях.

Днепр – БпЛА с севера в направлении города!
– написали в Воздушных силах уже в 20:55.

Уже через минуту местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.

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В 21:56 в городе прогремели повторные взрывы.

К слову, взрывы в этот вечер уже слышали в Харькове и в Киевской области.