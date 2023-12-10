В Днепре сожгли "мемориал" погибших во время удара по многоэтажке в январе
Источник:Общественное Днепр
В Днепре сожгли "мемориал" жертв одной из российских атак. В то же время, местные жители показывают, что место все равно не потеряло своего значения.
В Днепре сгорел мемориал, который создали жители города в память о погибших от ракетного удара по многоэтажке 14 января 2023г. Речь идет об ударе по жилмассиве "Победа".
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Там оставляли цветы и игрушки
После вражеской атаки люди начали приносить туда детские вещи и цветы, чтобы почтить память тех, кого убила российская ракета.
Уже после того, как "народный мемориал" сожгли к нему, принесли новую игрушку, флаг и цветы. Теперь рядом с обгоревшими вещами снова существуют новые.
Детали поджога неизвестны.
В полиции рассматривают несколько вариантов
Полиция Днепра начала проверку из-за пожара на мемориале. В целом полицейские рассматривают несколько основных вариантов.
- поджог по хулиганским мотивам (преднамеренный поджог)
- пожар по неосторожности (возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем, через свечу или лампадку)
В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к инциденту.
Россия 14 января попала в жилой дом в Днепре
- Днем 14 января стало известно об ужасных новостях из Днепра – вражеская ракета попала в многоэтажку. Под завалами находились люди. в результате атаки были погибли и ранены.
- Число жертв постоянно менялось, ведь продолжалась спасательно-поисковая операция. Спасательно-поисковая операция в Днепре завершилась 17 января. По состоянию на 19 января число погибших возросло до 46 человек. По данным ОВА, 80 человек ранены.
- На следующий же день в сети появились имена всех 44 вражеских военнослужащих 52 гвардейского полка России, причастных к этому террористическому акту. Кроме того, там акцентировали, что нашли всех причастных к ракетным обстрелам. В частности, тех лиц, которые заправляли самолеты и ракеты перед пуском. В то же время дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу.