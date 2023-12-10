В Днепре сожгли "мемориал" погибших во время удара по многоэтажке в январе

В Днепре сожгли "мемориал" жертв одной из российских атак. В то же время, местные жители показывают, что место все равно не потеряло своего значения.

В Днепре сгорел мемориал, который создали жители города в память о погибших от ракетного удара по многоэтажке 14 января 2023г. Речь идет об ударе по жилмассиве "Победа".

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Там оставляли цветы и игрушки

После вражеской атаки люди начали приносить туда детские вещи и цветы, чтобы почтить память тех, кого убила российская ракета.

Уже после того, как "народный мемориал" сожгли к нему, принесли новую игрушку, флаг и цветы. Теперь рядом с обгоревшими вещами снова существуют новые.

Детали поджога неизвестны.

В полиции рассматривают несколько вариантов

Полиция Днепра начала проверку из-за пожара на мемориале. В целом полицейские рассматривают несколько основных вариантов.

поджог по хулиганским мотивам (преднамеренный поджог)

пожар по неосторожности (возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем, через свечу или лампадку)

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к инциденту.

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