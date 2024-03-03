В Днепре ночью слышали взрывы: Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе
3 марта 2024, 06:18Читати новину українською
Источник:Общественное
Россия продолжает запускать ракеты различных типов и ударные дроны по территории мирных украинских городов. В частности, взрывы слышали в Днепре.
В ночь на 3 марта в Днепре слышали взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности.
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Была угроза ракетного удара
Корреспонденты "Суспільного" примерно в 2 часа ночи сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Местные пишут, что они прозвучали до объявления воздушной тревоги.
Пока неизвестно о попадании. Официальной информации о взрывах в Днепре нет.
Отбой воздушной тревоги объявили в 2:51.
Россия 13 февраля ударила по Днепру
- В ночь на вторник, 13 февраля, под прицелом были, в частности, Днепр и Днепропетровская область. Уже утром в ВСУ подытожили, что в целом оккупанты выпустили 23 ударных дрона. В Днепропетровской области удалось уничтожить 10 беспилотников, а также по 3 – в Херсонской и Запорожской областях. Всего было ликвидировано 16 вражеских БпЛА.
- Городской голова Днепра Борис Филатов ближе к полуночи констатировал, что Россия била по гражданской инфраструктуре.
- Филатов во время того, как россияне обстреливали Днепр, подчеркнул: энергетическая инфраструктура города – на волоске. Он также заявил о давлении, которое якобы существует со стороны Киева на коммунальные органы Днепра, призвав его прекратить.