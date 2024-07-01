В пригороде Днепра произошел взрыв: ПВО сбили вражескую ракету

В Днепре слышали взрыв. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая двигалась на город.

Мощный взрыв прогремел в Днепре. По информации мониторинговых каналов, оккупанты могли ударить по городу крылатой ракетой.

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Удар по Днепру

Около 12:10 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке. Военные заявили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 12:53 стало известно о движении скоростной цели в направлении Днепра. Через три минуты там раздался взрыв.

Местные телеграмм-каналы пишут, что над местом прилета поднялся столб дыма.

Дым в Днепре на месте взрыва / Фото соцсети

В 13;35 глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Синельниковском районе отработала ПВО. "Наши сбили вражескую ракету", – заявил он.

Напомним, что ночью 1 июля российские военные совершили ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадали семь мирных жителей, среди них – 15-летний парень.Повреждения получили частные и многоэтажные дома, магазин, автомобили.

Местная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.