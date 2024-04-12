На Днепропетровщине вспыхнул пожар на объекте энергетики
Источник:Силы обороны Юга Украины
Россия в ночь на 12 апреля снова пыталась атаковать энергетическую инфраструктуру различных регионов Украины. К сожалению, на объекте энергетики на Криворожье Днепропетровской области вспыхнул пожар.
Взрывы в Кривом Роге раздавались ориентировочно в 0:44 12 апреля. Силы обороны Юга рассказали, что напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на Юге продолжалась ориентировочно 5 часов.
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Что известно о ночной атаке по энергетике
В ночь на 12 апреля россияне снова направили несколько дронов-камикадзе типа "Шахед" с Юга, пытаясь атаковать энергетическую инфраструктуру различных регионов Украины.
В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу,
– рассказали военные по состоянию на 6:47 12 апреля.
Силы обороны Юга уточнили, что последствия уточняются. Военные сообщили, что в операционной зоне сбили 7 барражирующих снарядов:
- 4 – на Днепропетровщине,
- по одному – в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Россия атаковала Украину дронами: что известно
- Воздушные силы ВСУ предупредили вечером 11 апреля, что Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по северо-западному курсу. Опасность была для Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областей.
- Уже после полуночи дроны находились на границе Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областей. Беспилотники летели в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, где раздавались взрывы.
- Воздушные силы ВСУ отчитались, что в ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала 17 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Их оккупанты запускали с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.
- Наши военные сбили 16 ударных беспилотников типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.