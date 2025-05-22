В Днепропетровской области прогремел взрыв во время тревоги из-за угрозы баллистики

Среди ночи 22 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы. В это время в Днепре услышали взрывы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрыв в Днепропетровской области ночью 22 мая: что известно

В Днепропетровской области ночью 22 мая в 03:21 объявили воздушную тревогу. По данным Воздушных сил, возникла угроза баллистического удара с юго-востока.

Через несколько минут местные сообщества в телеграмме, в частности "Днепр Оперативный", сообщили о взрыве. В то же время мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал, что произошел прилет баллистики возле Каменского.

Других подробностей не сообщали. Власти на момент публикации ситуацию не комментировали. Угроза повторного удара сохранялась и воздушная тревога продолжалась.

Этой же ночью о взрывах – из-за атаки дронов – писали из Николаева и Павлограда. Харьков также атаковали ракетой.

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