Про це повідомили Повітряні сили. В цей час у Дніпрі почули вибухи. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибух у Дніпропетровській області вночі 22 травня: що відомо

У Дніпропетровській області вночі 22 травня о 03:21 оголосили повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, виникла загроза балістичного удару з південного сходу.

За кілька хвилин місцеві спільноти у телеграмі, зокрема "Дніпро Оперативний", повідомили про вибух. Водночас моніторинговий канал "Николаевский Ванек" написав, що стався приліт балістики біля Кам'янського.

Інших подробиць не повідомляли. Влада на момент публікації ситуацію не коментувала. Загроза повторного удару зберігалася та повітряна тривога тривала.

Цієї ж ночі про вибухи – через атаку дронів – писали з Миколаєва та Павлограда. Харків також атакували ракетою.

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