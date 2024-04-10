Враг атаковал Днепровский район: ПВО сбила беспилотник

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дроном. Вражеский беспилотник сбили украинские защитники неба.

Враг запустил беспилотник по Днепровскому району утром 10 апреля. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Наши отработали в Днепровском районе. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник", – говорится в сообщении.

Также о сбивании вражеской цели отчиталось воздушное командование "Восток". Там указали время вражеской атаки.

"Около 10:00 в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожен разведывательный БПЛА противника", – говорится в сообщении.

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К слову, Воздушные Силы ночью уничтожили 14 "Шахедов" и две ракеты Х-59 в пределах Одессы.

Кроме того, враг все утро продолжает атаковать Одессу. Около в 10:15 в городе снова были слышны взрывы – враг мог нанести удар баллистическим вооружением.

В ночь на 10 апреля враг в очередной раз атаковал энергетические объекты. Так, в Николаевской области оккупанты попали по объекту энергетики, в результате чего вспыхнул пожар. По состоянию на 11:00 известно, что по всей области исчезло электроснабжение.