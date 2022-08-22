Много 200-х и 300-х: на окраинах Донецка горит база наемников, воевавших в Луганской области

На окраину Донецка еще рано утром 22 августа подъехал "хлопок". Впоследствии выяснилось, что пылает вражеская база. Кроме того, есть ликвидированные оккупанты.

Детали "хлопка" в Донецке

В этот раз запылала база батальона "пятнашка". Это группировка российских наемников, которые с 2014 года воевали в Луганской области.

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По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на базе наемников кто-то "неосторожно покурил". Поэтому батальон понес серьезные потери в живой силе и технике.

Именно сейчас в окрестностях Донецка опять то ли кто курил неосторожно, то ли "камни с неба". Пылает база знаменитой "пятнашки", интернациональная банда, воевавшая в Луганской области. Куча 200-х и 300-х, уничтожена модная техника. Продолжение следует,

– заинтриговал Гайдай.

Отметим, взрывы прогремели около 4 часов утра. Они были такие громкие, что разбудили половину населения Донецка. Местные жители сообщили о детонации разлетавшихся в разные стороны снарядов.

Последние новости о взрывах на оккупированных территориях

Вечером 21 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели мощные взрывы. Он анонсировал "горячую ночь" для оккупантов. российские пропагандисты не заставили себя ждать и заявили, что в Мелитополе якобы сработала система ПВО.

Беспокойно было и в оккупированном Крыму. В Севастополе вечером объявили воздушную тревогу. Перед тем СМИ сообщили о "прилете" в районе Нахимовского училища, а впоследствии, традиционно, столкнули все на ПВО.

Через некоторое время "ПВО сработала" и в районе мыса Херсонес.

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