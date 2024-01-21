В Донецке под обстрел попал рынок: большое количество погибших и раненых

Во временно оккупированном Донецке под обстрелом оказался Кировский район. Там обстреляли рынок в большом жилом микрорайоне "Текстильщик".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, передает 24 Канал.

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В Донецке обстреляли рынок

Как сообщают в сети, под ударом оказался рынок "Меркурий". Около 10 утра в Кировском районе раздались взрывы. Местные жители предполагают, что по рынку могли ударить с РСЗО.

Кадры после обстрела рынка в Донецке: смотрите видео

В настоящее время известно о 25 погибших и десятках раненых. Как утверждают в сети, оккупанты не спешат убирать тела погибших с рынка – их просто накрыли тканью.

Взрывы на рынке в Донецке попали на видео: смотрите видео

Российские пропагандисты уже успели обвинить в обстреле украинских военных, хотя известна тактика российских захватчиков, когда они собственноручно обстреливают оккупированные территории, чтобы потом обвинить Украину. Кроме того, зафиксированы также случаи, когда оккупанты пытаются нанести удары по территории Украины, а российские ракеты и боеприпасы падают на оккупированных территориях.

Оккупанты заявили об обстреле "Донбасс палас"

В новогоднюю ночь во временно оккупированном Донецке раздавались взрывы. Россияне заявили об ударе по гостинице "Донбасс палас".

По словам пропагандистов, под обстрелы якобы попали центр Донецка, Калининский и Буденовский районы. В сети утверждали о гибели 4 человек, а также 13 раненых.

Утром 1 января 2024 года во временно оккупированном Донецке снова раздались взрывы. Как сообщили в ВСУ, Силы специальных операций сообщили, что их операторы 3-го отдельного полка во время разведывательных действий зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса. В результате точной корректировки и точных выстрелов вражеская техника была уничтожена.

Операторы ССО навели на вражеский Бук-М2 и радиолокационную станцию ​​(РЛС) огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена,

– сообщили в ССО.